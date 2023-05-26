Как вкусно приготовить шашлык из свинины

Традиционно шашлыком называют нанизанные на шампур небольшие кусочки баранины, зажаренные на углях. На самом деле вариантов шашлыка гораздо больше: можно брать свинину, говядину, птицу, рыбу, овощи.

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Шашлык из свинины заслуживает особого места в нашей кухне. Ведь, кроме того что это одно из самых вкусных блюд, он является еще и традиционным магнитом для сбора компании, встреч с друзьями и родными, приятного общения.

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Правила приготовления шашлыка

1. Выбираем мясо. Мясо должно быть свежим. Не стоит готовить шашлык из парного или замороженного мяса.

2. Маринование. Чтобы мясо было мягким и сочным, используем 3 главных компонента: кислоту, приправы и растительное масло. Кислота разрушает соединительные волокна, смягчая мясо. Приправы придают мясу аромат и незабываемый вкус. А растительное масло «запечатывает» мясо, не давая уйти соку во время жарки.

3. Костер. Лучше всего подойдут сухие фруктовые деревья. Никогда не готовьте шашлык на костре из древесины сосны, ели, пихты, осины, вяза, рябины, ивы, ольхи, акации, тополя, клена и лиственницы - во время их горения выделяются канцерогены.

4. Жарим шашлык. Нанизывать мясо на шампур нужно вдоль волокон. Кусочки не должны свисать или болтаться. Шампуры следует укладывать как можно плотнее. Во время жарки постоянно наблюдайте за шашлыком и вовремя переворачивайте.

Для маринования шашлыка в домашних условиях есть множество рецептов вкусного маринада. Каждый рецепт по-своему хорош, но выбор остается за вами.

Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком

В этом рецепте используются самые простые ингредиенты: лук, соль, перец и уксус.

Нам потребуется:

- свинина (шейка) - 1,5 кг;

- репчатый лук - 700 г (нарезать кольцами);

- уксус (9%) - 50 мл;

- соль - 1,5 ч. л.;

- перец - по вкусу;

- растительное масло - 1 ст. л.

Нарезать мясо. В эмалированную кастрюлю уложить слоями мясо-лук-уксус так, пока мясо не закончится. Добавить в маринад растительное масло. Накрыть кастрюлю с шашлыком крышкой и поставить на час в холодильник. После еще на 4-5 часов оставить шашлык при комнатной температуре. Перед готовкой посолить, поперчить. Жарить на мангале.

Шашлык из свинины в луковом маринаде без уксуса

Этот рецепт, наверное, самый простой, поскольку для маринада используется только репчатый лук. К тому же мясо будет готово для жарки через 1-2 часа.

Ингредиенты:

- свинина (шейка) - 2 кг;

- репчатый лук - 0,5 кг (измельчить до состояния кашицы блендером);

- растительное масло - 1 ст. л.;

- соль - 1 ст. л.;

- перец и специи - по вкусу.

Мясо нарезать на одинаковые куски примерно по 5 см, посолить, поперчить. По желанию можно добавить немного растительного масла для мягкости. На мясо выложить луковую кашицу, хорошо перемешать и оставить мариноваться на 1-2 часа.

Шашлык на минералке. Как замариновать шашлык из свинины за 1 час

Преимущество этого маринада заключается в том, что мясо становится мягким довольно быстро благодаря углекислому газу, который содержится в минералке.

Нам понадобится:

- свинина (шейка) - 1,5 кг;

- репчатый лук - 2-3 большие луковицы (нарезать кольцами и размять руками до мягкости);

- минеральная вода - 1 л (используйте для маринада сильно газированную воду);

- розмарин - 1 ч. л.;

- лавровый лист - 2-3 шт.;

- соль - 1,5 ч. л.;

- перец - по вкусу.

Мясо нарезать одинаковыми кусочками, сложить в миску, добавить соль, перец, розмарин, репчатый лук, измельченный лавровый лист. Перемешать. Все залить газированной водой. Накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться на 1-4 часа.

Очень вкусный маринад для шашлыка в гранатовом соке

Сок отлично размягчает волокна мяса, после чего оно становится мягким и сочным. Мясо пропитывается кисловатым гранатовым соком и особым ароматом. Можно приготовить сок, отжав его из свежего граната, или купить готовый 100%-й гранатовый сок в магазине.

Ингредиенты:

- свинина (шейка) - 2 кг;

- репчатый лук - 5 шт.;

- гранатовый сок - 500 мл;

- соль - 1 ст. л.;

- кориандр, хмели-сунели;

- черный перец - по вкусу.

Нарезать мясо одинаковыми кусочками. 2 луковицы натереть на мелкой терке, а остальной лук нарезать кружочками. Сложить мясо в кастрюлю, добавить приправы и посолить. Залить мясо гранатовым соком и хорошо перемешать. Добавить в маринад лук и еще раз перемешать в течение нескольких минут все содержимое кастрюли, убрать в холодильник. Для большего эффекта можно мясо даже положить под гнет.