Врач назвала безопасную для здоровья порцию клубники

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала безопасную для здоровья человека порцию клубники. По словам специалиста, при употреблении ягоды не стоит забывать об умеренности, несмотря на ее полезные свойства, пишет «Газета.Ru».

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«Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 грамм, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника — сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка», — предупредила эксперт.

Также ягоду необходимо с осторожностью включать в рацион людям с гастритом и язвенной болезнью. При этом, по словам Кашух, если соблюдать в употреблении клубники норму, она принесет организму только пользу. Ягода содержит много клетчатки и пектинов. Кроме того, клубника богата витаминами группы В, С, А, РР, а также железом, калием.

Она также отметила, что фтор и кальций в составе летней ягоды укрепляют кости, а марганец благоприятно влияет на обмен углеводов. А благодаря калию клубника помогает избавиться от отеков и служит профилактикой болезней почек и мочевыводящих путей.