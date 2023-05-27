Что такое ГМО-продукты и можно ли их есть

Нутрициолог развенчивает мифы о еде, созданной при помощи генной инженерии.

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Аббревиатура ГМО несколько лет назад наделала немало шума в информационном пространстве. Поначалу мало кто понимал точное определение слов, да и узнав значение букв, трудно было сориентироваться — принесут ли пользу подобные продукты или окажут негативное влияние. Недоверие вызывал тот факт, что в естественный процесс выращивания растений и животных вмешалась рука человека.

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Споры не утихают до сих пор. Покупатели часто обходят стороной маркировку ГМО, думая, что продукты с изменённой ДНК отрицательно скажутся на здоровье. Так ли это на самом деле? Какие существуют исследования, доказывающие безвредность модифицированных организмов? Своим мнением делится нутрициолог.

Что такое ГМО?

Основной целью инженерии было улучшить качество продуктов, урожайность, сохранность. Выведенные лабораторным путём новые виды продукции должны были облегчить труд человека, но сам человек блага воспринял с опаской. До сих пор не прекращается полемика вокруг модифицированных организмов.

Как относится к ГМО общественность?

Данные ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) гласят, что почти 80% россиян не хотят употреблять в пищу продукты генной инженерии. Подобные опросы проводились и в других странах. Результаты оказались похожими: 90% опрошенных европейцев и американцев также негативно настроены к ГМО.

Респонденты посчитали, что любое, хоть и научное, вмешательство в ДНК организма противоестественно, а употребление может вызвать у человека мутации и болезни.

Что говорит наука о ГМО?

Отношение к ГМО-продуктам вызывает дискуссии и в научных кругах. Существует несколько точек зрения, но большинство крупных врачебных мировых сообществ не выявили рисков от изменённых организмов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейская комиссия и Национальная академия наук США заявляют, что ГМО-продукты, прошедшие соответствующие оценки безопасности, не вредят организму человека.

Исследование, опубликованное в журнале Critical Reviews in Biotechnology в 2019 году, рассмотрело более 100 научных работ и пришло к выводу, что модифицированные организмы не представляют риска для здоровья.

Об этом также говорится в докладе Национальной академии наук, техники и медицины США от 2016 года. Проведённые результаты показали, что ГМО-культуры, которыми питались люди и животные, никак не отразились на состоянии их организма.

Тем не менее учёные считают, что нужны дополнительные исследования для оценки долгосрочных эффектов потребления продуктов с изменённым геном.

Есть также опасения, что они окажут отрицательное влияние на окружающую среду. ГМО-растения могут вытеснять менее приспособленные и устойчивые к перепадам температур культуры сельского хозяйства.

Несмотря на споры, большинство уверено, что будущее за генно-модифицированными продуктами. Потому что они дают большой урожай, устойчивы к изменению климата, превосходят по вкусовым качествам выведенные селекционным путём растения, нуждаются в меньшем уходе.

Маркировка ГМО-продуктов

Поскольку потребители беспокоятся о потенциальных рисках, связанных с ГМО-продуктами, на этикетках товаров, содержащих изменённый ген, печатают специальный предупреждающий знак.

Важно отметить, что в каждой стране существуют различные регулятивные нормы и политика в отношении маркировки генных продуктов.

Некоторые страны требуют обязательного этикетирования ГМО-продуктов, в то время как в других государствах эти обозначения не являются обязательными.

Безопасность ГМО-продуктов регулируется и контролируется соответствующими органами. Они проводят оценку рисков и требуют соответствующего маркирования. В России подобным контролем занимается Роспотребнадзор.

В ряде европейских стран, США генетически модифицированные организмы допускаются в продажу и широко используются в сельском хозяйстве. На территорию России пока запрещены ввоз и выращивание трансгенных продуктов.

Продукты, в которых могут содержаться ГМО

На сегодня существует несколько видов продукции, которые выведены с помощью изменения генов. Их можно разделить на две большие группы: растительные культуры, содержащие модифицированные гены и сырьё, переработанное из ГМО, например, соевый творог, кукурузные хлопья, чипсы.

Часто встречаются и уже употребляют в пищу:

Растительные ГМО масла из сои, кукурузы и рапса.

Кукурузные продукты: кукуруза, как свежая, так и переработанная, кукурузная мука, кукурузный крахмал, кукурузные хлопья.

Соевые продукты: соевые бобы и продукты на их основе, такие как соевое молоко, соевый тофу, соевый соус.

Хлопок: некоторые продукты, которые содержат хлопчатник, такие как масло хлопчатника, могут быть произведены из модифицированных организмов и используются для кормов животных.

Морепродукты: в некоторых странах рыбные корма, используемые для аквакультуры и рыболовства, могут содержать ГМО-ингредиенты.

Молочные продукты и мясо: есть случаи, когда животных кормят трансгенными продуктами, и, следовательно, их молоко и мясо могут содержать следы ГМО.