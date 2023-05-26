Чем заменить выпечку и мучное: альтернативные продукты при здоровом питании

«От мучных продуктов можно и нужно отказаться. Основная проблема — два скрытых компонента: повышенная калорийность и высокое содержание сахара. Мучные изделия дают эффект быстрого насыщения, но сложно перевариваются и крайне негативно влияют на индекс массы тела ввиду повышенной калорийности. Но без сладкого человек жить не может, поэтому выбор лучше сделать в сторону зефира, пастилы, сладких фруктов, сухофруктов. Если человек очень любит мучные изделия, пусть это будет вчерашняя выпечка, но не свежая, потому что в свежей выпечке много дрожжей».



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог