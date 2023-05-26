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Чем заменить выпечку и мучное: альтернативные продукты при здоровом питании

Здоровое питание – это не только правильное сочетание продуктов, но и выбор полезных и натуральных ингредиентов. Если ваша цель – похудение, но вы не знаете, чем заменить выпечку и мучное, этот текст для вас.

Чем заменить выпечку и мучное: альтернативные продукты при здоровом питании
© Unsplash

Вместе с экспертом – врачом общей практики, кардиологом Денисом Прокофьевым – «Рамблер» предлагает более полезные альтернативы.

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«От мучных продуктов можно и нужно отказаться. Основная проблема — два скрытых компонента: повышенная калорийность и высокое содержание сахара. Мучные изделия дают эффект быстрого насыщения, но сложно перевариваются и крайне негативно влияют на индекс массы тела ввиду повышенной калорийности. Но без сладкого человек жить не может, поэтому выбор лучше сделать в сторону зефира, пастилы, сладких фруктов, сухофруктов. Если человек очень любит мучные изделия, пусть это будет вчерашняя выпечка, но не свежая, потому что в свежей выпечке много дрожжей».

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Список полезных продуктов

  1. Орехи и семена. Они богаты полезными жирами, белками и витаминами. Используйте их в качестве закуски или добавьте в салаты и каши.
  2. Фрукты и ягоды. Они содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Используйте их в качестве десерта или добавьте в йогурт и овсянку.
  3. Кокосовое молоко и крем. Они богаты полезными жирами и не содержат лактозу. Используйте их в качестве замены сливок или добавьте в коктейли и десерты.
  4. Бобовые и зерновые. Они богаты белком, клетчаткой и витаминами. Используйте их в качестве замены макаронам или добавьте в супы и салаты.
  5. Кокосовая мука и овсянка. Они богаты клетчаткой и не содержат глютена. Используйте их в качестве замены пшеничной муки или добавьте в выпечку и каши.
  6. Мед и сиропы. Они богаты антиоксидантами и не содержат рафинированного сахара. Используйте их в качестве замены сахару или добавьте в чай и йогурт.

Заменить мучное и выпечку на более полезные продукты не только поможет вам сохранить здоровье, но и разнообразит ваш рацион. Попробуйте новые продукты и экспериментируйте с их использованием в кулинарии.

Десерты без муки и сахара

Клубничный чизкейк без сахара и муки:

Ингредиенты:

  • 1 стакан ореховых семечек
  • 1 стакан свежих клубник
  • 2 стакана кешью (замоченного на 4 часа в холодной воде)
  • ½ стакана лимонного сока
  • ½ стакана кокосового масла
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • Щепотка морской соли

Для начинки:

  • 2 стакана свежей клубники
  • 1 стакан кешью (замоченного на 4 часа в холодной воде)
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • ½ стакана кокосового масла
  • Щепотка морской соли
Unsplash

Приготовление:

  1. Подготовьте форму для выпечки диаметром 20 см и высотой 5 см. Обложите дно и боковые стенки пергаментной бумагой.
  2. Для основы чизкейка поместите ореховые семечки в блендер и измельчите до состояния муки. Добавьте свежие клубники, кешью, лимонный сок, кокосовое масло, экстракт ванили и морскую соль. Измельчайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Равномерно распределите полученную массу по дну формы для выпечки. Убедитесь, что основа чизкейка равномерно распределена по всему дну формы. Поставьте форму в морозильник на 30 минут.
  4. Для начинки чизкейка поместите свежие клубники, кешью, экстракт ванили, кокосовое масло и морскую соль в блендер. Измельчайте все ингредиенты до однородной массы.
  5. Вытащите форму с основой чизкейка из морозильника и вылейте на нее начинку. Равномерно распределите начинку по всей поверхности основы.
  6. Поставьте чизкейк в холодильник на 4-6 часов или на ночь, чтобы он застыл и пропитался вкусом.

Шоколадный торт без сахара и муки

Ингредиенты:

  • 1 стакан ореховых семечек
  • 1 стакан фиников без косточек
  • 1 стакан какао-порошка
  • 1 стакан кокосового масла
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • Щепотка морской соли

Для глазури:

  • ½ стакана какао-порошка
  • ½ стакана кокосового масла
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • Щепотка морской соли
Unsplash

Приготовление:

  1. Подготовьте форму для выпечки диаметром 20 см и высотой 5 см. Обложите дно и боковые стенки пергаментной бумагой.
  2. Для основы торта поместите ореховые семечки в блендер и измельчите до состояния муки. Добавьте финики, какао-порошок, кокосовое масло, экстракт ванили и морскую соль. Измельчайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Равномерно распределите полученную массу по дну формы для выпечки. Убедитесь, что основа торта равномерно распределена по всему дну формы. Поставьте форму в морозильник на 30 минут.
  4. Для глазури поместите какао-порошок, кокосовое масло, экстракт ванили и морскую соль в миску. Размешайте все ингредиенты до однородной массы.
  5. Вытащите форму с основой торта из морозильника и вылейте на нее глазурь. Равномерно распределите глазурь по всей поверхности торта.
  6. Поставьте торт в холодильник на 4-6 часов или на ночь, чтобы он застыл и пропитался вкусом.
Unsplash
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