Диетолог назвала самый опасный для сердца сыр

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что пармезан считается самым вредным сыром для сердца. Она отметила, что зрелые твердые сыры, такие как пармезан, содержат много жира и соли, поэтому их потребление следует ограничивать, пишет Москва 24.

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Эксперт подчеркнул, что жир, присутствующий в сыре, является насыщенным, и повышенное потребление насыщенных жиров может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, который может привести к инфаркту и инсульту.

Она также добавила, что высокое содержание соли в пармезане может повысить риск развития гипертонической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалист отметила, что наименее опасным для здоровья считается сыр фета, так как он содержит меньше вредных компонентов. Она советует употреблять не более 40 граммов этого продукта в день.