Один из самых популярных десертов в России — торт Наполеон. Вы задумывались, почему торт назван именем французского императора?

Оказывается, этот торт является российской версией французского десерта под названием мильфей, что переводится как "тысячи слоев".

В России первая его версия появилась в 1912 году в честь 100-летия победы страны над Наполеоном и его армией.

Первоначально торт был намного меньше: всего одна порция теста, формой напоминающего треугольный бикорн побежденного француза. Тогда его приготовили придворные повара Николая II, придумавшие посыпать «треуголку» крошкой, символизирующей снег и Россию.

За десятилетия в России торт претерпевал много изменений и в современном варианте представляет собой множество «этажей» слоеного теста сдобренного тающим во рту кремом.

Конечно, чтобы испечь все коржи и собрать торт требуется несколько часов. А что делать, если «Наполеона» хочется, но столько времени нет? Смотрите видео с рецептом упрощенной версии Наполеона, которая по вкусу не уступит оригиналу.