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1 час назад

Терапевт Тарадеева: хранить суши и роллы можно не дольше суток во избежание отравления

Секрет Фирмы

Терапевт Тарадеева: хранить суши и роллы можно не дольше суток во избежание отравления. И этим правилом лучше не пренебрегать, ведь отравление рыбой — одно из самых опасных. В рыбных блюдах формируются отличные условия для размножения бактерий при неправильных хранении, приготовлении или транспортировке. В этом случае можно загреметь в больницу с желудочно-кишечным расстройством.

Терапевт: хранить суши и роллы можно не дольше суток
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Испорченная рыба опасна, даже если была хорошо прожарена или проварена, предупредила в беседе с «Газетой.ru» врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

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Поэтому сырую рыбу держим в холодильнике 1–2 дня, а рыбные блюда съедаем в течение суток. Японскую кухню можно хранить 18–24 часа с момента приготовления.

Симптомы отравления рыбой: боли в животе, тошнота, рвота, частый жидкий стул, повышение температуры тела, головная боль. Из-за поноса происходит обезвоживание организма, снижается артериальное давление.

По словам врача, отравление рыбой часто проходит в лёгкой и средней по тяжести форме — большинство людей в таком случае выбирают домашнее лечение. Но обязательно нужна помощь врача, если появились частая диарея, высокая температура, кал с кровью, непрекращающаяся рвота, онемение. Тарадеева призвала не заниматься самолечением и предупредила, что в тяжёлом случае никуда не деться от госпитализации.

Если состояние позволяет справиться своими силами, то в первую очередь нужно хорошенечко промыть желудок — «до чистых промывных вод». Для этого врач советует вызвать рвоту — выпить до 1 л тёплой воды с солью и надавить на корень языка.

«Потом можно принять сорбент, который поможет вывести токсины из ЖКТ и замедлит их всасывание. Кроме того, важно восполнять потерю жидкости — необходимо увеличить употребление жидкости до 2–3 л», — объяснила специалист.

В первые 6–8 часов с момента появления рвоты или диареи она рекомендует также принимать растворы для регидратации. Они помогут восполнить потерю микроэлементов.

Кишечные расстройства поджидают россиян не только на родине, но и на отдыхе. Так, главная опасность на пляже, по словам теледоктора Мясникова, — это понос. Поэтому лучше перестраховаться и взять с собой таблеточки.

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