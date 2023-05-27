Как кофе снижает риск развития слабоумия

Врач Чистякова рассказала, что кофе снижает риск развития слабоумия
Кофе уменьшает риск развития слабоумия. Об этом сообщила спортивный врач Александра Чистякова.
Специалист объяснила, что кофеин способствует выработке адреналина, повышающего приток крови от сердца к мышцам. Это позволяет принести к ним больше кислорода и питательных веществ.
— Кофеин, содержащийся в кофе, — это прежде всего стимулятор нервной системы. Схожими эффектами обладает зеленый и черный чай. В чашке кофе содержится примерно 100 миллиграммов кофеина, — рассказала медик.
По ее словам, употребление трех-пяти чашек кофе в день предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, связанных с развитием деменции и болезни Альцгеймера.
— Позитивный эффект на память и когнитивные функции оказывают два ингредиента кофе — кофеин и полифенолы, которые способствуют снижению воспалительных процессов и приостанавливают процесс разрушение клеток мозга, — объяснила Чистякова в беседе с «Lenta.ru».
Врачи сообщили, что людям с нарушениями работы щитовидной железы нужно отдавать предпочтение легким продуктам. По их словам, на переработку тяжелой пищи орган тратит намного больше энергии.