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Врач Чистякова рассказала, что кофе снижает риск развития слабоумия

Кофе уменьшает риск развития слабоумия. Об этом сообщила спортивный врач Александра Чистякова.

Как кофе снижает риск развития слабоумия
© Вечерняя Москва

Специалист объяснила, что кофеин способствует выработке адреналина, повышающего приток крови от сердца к мышцам. Это позволяет принести к ним больше кислорода и питательных веществ.

— Кофеин, содержащийся в кофе, — это прежде всего стимулятор нервной системы. Схожими эффектами обладает зеленый и черный чай. В чашке кофе содержится примерно 100 миллиграммов кофеина, — рассказала медик.

По ее словам, употребление трех-пяти чашек кофе в день предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, связанных с развитием деменции и болезни Альцгеймера.

— Позитивный эффект на память и когнитивные функции оказывают два ингредиента кофе — кофеин и полифенолы, которые способствуют снижению воспалительных процессов и приостанавливают процесс разрушение клеток мозга, — объяснила Чистякова в беседе с «Lenta.ru».

Врачи сообщили, что людям с нарушениями работы щитовидной железы нужно отдавать предпочтение легким продуктам. По их словам, на переработку тяжелой пищи орган тратит намного больше энергии.

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