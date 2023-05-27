Гастроэнтеролог посоветовала не увлекаться клубникой и помидорами

Овощи и фрукты полезны для здоровья, но некоторые из них способны навредить работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вызвать аллергию. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Опасность могут представлять пасленовые овощи. К таковым относятся помидоры, перцы и баклажаны. В них содержится токсичный соланин, который может вызвать аллергию или пищевую непереносимость.

«Но без медицинских показаний отказываться от них не следует, так как в них много витаминов С, А, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантов, — добавила врач.

Клубника, малина, бананы и цитрусовые содержат гистамин.

Последний может приводить к расширению сосудов и вызывать симптомы, напоминающие аллергию. В день рекомендовано съедать не больше 250 г клубники, чтобы избежать расстройства ЖКТ. Людям с гастритом и язвенной болезнью стоит с осторожностью употреблять эту ягоду.