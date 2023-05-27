Диетолог назвал жирную свинину самым опасным видом мяса

Диетолог Бобровский назвал жирную свинину самым опасным видом мяса
Красное мясо является рекордсменом по содержанию «вредных» жиров. Особенно это касается свинины, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.
Красное мясо с высоким содержанием жира повышает риск развития опасных болезней. Речь идет об атеросклерозе, инсультах, инфарктах и нарушениях кровообращения, отметил медик.
«В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В ее составе содержится большое количество насыщенных, или «плохих», жиров», — пояснил Бобровский.
Риск развития атеросклероза не повышает только один вид красного мяса. Речь идет баранине из молодых ягнят, которая по составу жиров похожа на рыбу, заключил диетолог.