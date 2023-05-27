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Диетолог Бобровский назвал жирную свинину самым опасным видом мяса

Красное мясо является рекордсменом по содержанию «вредных» жиров. Особенно это касается свинины, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Диетолог назвал жирную свинину самым опасным видом мяса
© Слово и Дело

Красное мясо с высоким содержанием жира повышает риск развития опасных болезней. Речь идет об атеросклерозе, инсультах, инфарктах и нарушениях кровообращения, отметил медик.

«В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В ее составе содержится большое количество насыщенных, или «плохих», жиров», — пояснил Бобровский.

Риск развития атеросклероза не повышает только один вид красного мяса. Речь идет баранине из молодых ягнят, которая по составу жиров похожа на рыбу, заключил диетолог.

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