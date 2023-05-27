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Настоящее летнее удовольствие: готовим пирог с ревенем

Если вы никогда не пробовали пирог с ревенем, самое время исправить этот недостаток, так как сезон этой выпечки недолог. Предлагаем вам отличный рецепт, который станет прекрасным знакомством с этим растением.

Настоящее летнее удовольствие: готовим пирог с ревенем
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

100 г сливочного масла

150 г пшеничной муки

140 г цельнозерновой пшеничной муки

1 яйцо

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

40 г коричневого тростникового сахара

35 г сметаны (20%)

Для начинки:

250 г сливочного творожного сыра

2 яйца

125 г сметаны (20%)

50 г коричневого тростникового сахара

несколько черешков ревеня

10 г коричневого тростникового сахара для посыпки сверху

Процесс приготовления:

Готовим тесто. Холодное сливочное масло порезать на кубики. Добавить к нему просеянную муку. Перетереть хорошо в крошку.

В отдельной миске смешать яйцо, соль, сахар, разрыхлитель, сметану. Перемешать и добавить к крошке.

Замесить тесто. Убрать тесто в холодильник на 30-40 мин.

Готовим начинку. Смешать сливочный творожный сыр, сахар (50 г), яйца, сметану. Хорошо все перемешать миксером на низких оборотах.

Ревень порезать на палочки нужной длины.

Тесто достать из холодильника. Расскатать между листами пергамента.

Переложить в форму, формируя бортики, лишнее с краев убрать. Дно теста наколоть вилкой в неск. местах. Вылить начинку. Сверху выложить ревень. Из остатков теста сделать листики и выложить сверху по краю пирога. Посыпать пирог сверху сахаром (10 г).

Выпекать в разогретой духовке при 180 °С 35-40 минут. Дать пирогу остыть 30 минут, и только после этого доставать из формы и разрезать.

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