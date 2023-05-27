$79.97-0.0285.92+0.04

Российский врач рассказала способ снижения тяги к вредным сладостям

Гастроэнтеролог назвала россиянам продукты, которые помогут преодолеть сильную тягу к вредным сладостям.

Врач рассказала способ снижения тяги к вредным сладостям
© Vse42.ru

Люди "срываются" на сладкое чаще всего из-за нехватки питательных веществ в организме.По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в рационе человека должно быть достаточное количество веществ, чтобы оставаться сытым надолго.

Необходимы углеводы, особенно сложные: цельнозерновые продукты и крупы длительной варки. Также важно кушать овощи и фрукты, так как в них присутствует клетчатка.

– Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, – это белковая пища – мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы, – сообщила специалист.

В меню должны быть полезные жиры: авокадо и растительные масла.

Категорические запреты сладкого приведут к срывам. Чтобы прекратить хотеть беспрерывно есть сладкое, нужно перестать его себе запрещать, поделилась врач с Газета.ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий