Врач рассказала способ снижения тяги к вредным сладостям

Гастроэнтеролог назвала россиянам продукты, которые помогут преодолеть сильную тягу к вредным сладостям.

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Люди "срываются" на сладкое чаще всего из-за нехватки питательных веществ в организме.По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в рационе человека должно быть достаточное количество веществ, чтобы оставаться сытым надолго.

Необходимы углеводы, особенно сложные: цельнозерновые продукты и крупы длительной варки. Также важно кушать овощи и фрукты, так как в них присутствует клетчатка.

– Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, – это белковая пища – мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы, – сообщила специалист.

В меню должны быть полезные жиры: авокадо и растительные масла.