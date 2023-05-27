Врач рассказала способ снижения тяги к вредным сладостям

Гастроэнтеролог назвала россиянам продукты, которые помогут преодолеть сильную тягу к вредным сладостям.
Люди "срываются" на сладкое чаще всего из-за нехватки питательных веществ в организме.По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в рационе человека должно быть достаточное количество веществ, чтобы оставаться сытым надолго.
Необходимы углеводы, особенно сложные: цельнозерновые продукты и крупы длительной варки. Также важно кушать овощи и фрукты, так как в них присутствует клетчатка.
– Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, – это белковая пища – мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы, – сообщила специалист.
В меню должны быть полезные жиры: авокадо и растительные масла.
Категорические запреты сладкого приведут к срывам. Чтобы прекратить хотеть беспрерывно есть сладкое, нужно перестать его себе запрещать, поделилась врач с Газета.ru.