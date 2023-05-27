Гастроэнтеролог посоветовала есть меньше картофеля и цитрусовых

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала есть меньше картофеля и цитрусовых. Конечно, и эти продукты, и другие овощи с фруктами содержат витамины и другие полезные вещества, которые позволяют нашему организму нормально работать. Но некоторые из них всё-таки более вредны для людей, чем остальные. Причём вред может быть как не шибко заметным, так и крайне неприятным.

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Самые вредные овощи

В список овощей, на которые человеку стоит налегать поменьше, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух включила тыкву, кукурузу и картофель. В них много быстрых углеводов, из-за которых подскакивает уровень сахара в крови. Так что худеющим и диабетикам лучше поостеречься.

Некоторым людям с осторожностью следует относиться также к перцу, помидорам и баклажанам. В основном это касается тех, кто не переносит соланин, — у них от указанных овощей могут возникнуть аллергическая реакция, диарея и банальная боль в животе.

Остальным людям томаты и другие овощи можно есть смело. Там много полезных веществ, включая фолиевую кислоту, магний, калий и антиоксиданты.

Кстати, овощей, которые можно есть почти без ограничений, в целом довольно много. Это некрахмалистые овощи, а именно — брокколи, огурцы, сельдерей, кабачки и другие.

Самые вредные фрукты

Некоторые фрукты, как сообщила врач «Газете.Ru», тоже стоит есть пореже. В их случае даже полностью здоровые люди могут схлопотать аллергические симптомы: зуд, покраснения, слёзы.

Речь идёт о тех фруктах и ягодах, в которых есть много гистамина. Это апельсины и другие цитрусовые, а также бананы, малина и клубника. Вот ими объедаться совсем не стоит.