Названы четыре продукта, которые снижают уровень холестерина

Переедание жирной пищи может увеличить риск высокого уровня холестерина. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Медсестра Шерил Литго назвала варианты полезных перекусов, которые могут снизить холестерин и риск развития болезней сердца и инсульта. Также она посоветовала избегать продуктов с высокой степенью обработки в пользу свежих.

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Баклажаны

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Медик объяснила, что включение баклажанов в рацион может принести огромную пользу для здоровья. Овощ содержит антиоксидант, который снижает уровень «плохого» холестерина.

Баклажаны — отличный источник клетчатки и других важных питательных веществ для поддержания работы иммунной системы и мозга.

Овсяная каша

Овсяная каша содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень холестерина, потому это прекрасный вариант для завтрака. Люди, которые не любят овес, могут выбирать перловую крупу и хлопья из цельного зерна, коричневый рис и макароны из цельнозерновой муки.

Растворимая клетчатка также есть во фруктах и овощах, по этой причине можно добавить в утреннюю кашу яблоки, цитрусы, клубнику, чернослив. Обеденный или вечерний прием пищи эксперт порекомендовала дополнить авокадо, морковью, брокколи или луком.

Соя

Соя — источник белка, который влияет на то, как организм регулирует уровень холестерина. Медсестра Литго посоветовала иногда заменять коровье молоко на соевое или пробовать соевые йогурты, соевый фарш, а также тофу.

— Некоторые исследования показали, что, съедая пятнадцать граммов соевого белка в день, можно снизить уровень холестерина примерно на три–четыре процента, — говорит она.

Кроме того, все соевые продукты содержат мало насыщенных жиров и много клетчатки.

Орехи и семечки

Еще один вариант перекуса для тех, кто следит за уровнем холестерина, — смесь орехов и семечек. Тридцать граммов орехов в день без соли и сахара — хорошее дополнение к рациону.

— Орехи содержат полезные ненасыщенные жиры и растворимую клетчатку, — пояснила специалист.

Она посоветовала есть орехи с кожурой, так как в ней много питательных веществ.