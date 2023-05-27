Почему китайцы едят и не поправляются: 5 простых правил

Делимся секретами стройности азиатов.

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Растительная пища и клетчатка

Китайская кухня уделяет большое внимание овощам, фруктам и растительным белкам, таким как тофу и бобовые. Включая в свой рацион больше растительных продуктов, вы можете извлечь выгоду из их высокого содержания клетчатки и низкой калорийности, которые способствуют ощущению сытости и снижают вероятность переедания.

Осознанное питание

В китайской культуре приём пищи рассматривается как ритуал, которым нужно наслаждаться. Практика осознанного питания включает в себя внимание ко вкусу, текстуре и аромату каждого кусочка, а также прислушивание к сигналам тела о голоде и насыщении.

Внимательное отношение к еде способствует более глубокой связи с едой и улучшению общего впечатления от еды.

Травяные чаи

Этот напиток глубоко укоренился в китайской культуре и широко известен своей пользой для здоровья. Известно, что травяные чаи, такие как зелёный чай, улун и пуэр, помогают контролировать вес.

Они содержат натуральные соединения, которые улучшают обмен веществ, увеличивают окисление жиров и помогают контролировать аппетит. Заменив сладкие напитки травяными чаями, вы сократите потребление калорий и получите дополнительную пользу для здоровья.

Небольшие порции

Китайская кухня обычно включает в себя разнообразные блюда, подаваемые в семейном стиле. Вместо того чтобы переполнять свои тарелки, китайцы предпочитают наслаждаться всем понемногу.

Эта практика позволяет сбалансированно потреблять питательные вещества, предотвращая чрезмерное переедание. Подумайте о том, чтобы использовать тарелки и миски меньшего размера, чтобы контролировать размер порций и сделать шаг на пути к осознанному питанию.

Ежедневная физическая активность

Китайская культура поощряет активный образ жизни. Ходьба, езда на велосипеде, тай-чи и другие формы физической нагрузки широко распространены в Китае.