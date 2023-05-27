$79.97-0.0285.92+0.04

Диетолог Бобровский назвал свинину самым вредным мясом

Диетолог Андрей Бобровский заявил, что свинина является одним из самых вредных видов мяса.

Диетолог назвал свинину самым вредным мясом
© Runews24.ru

Он подчеркнул, что все красное мясо вредно для организма, поскольку в нем больше всего вредных жиров.

В беседе с радио Sputnik, Бобровский отметил, что чем больше жиров в мясе, тем сильнее оно способствует развитию атеросклероза, который провоцирует инфаркты, инсульты и болезни кровообращения.

Диетолог подчеркнул, что в наше время все больше людей умирает от этих болезней.

К слову, китайские ученые выяснили, что к 2030 году люди будут умирать от инсульта в два раза чаще.

Бобровский также отметил, что как в любом правиле есть исключение. В случае с мясом – это баранина. Оказалось, что по своему состава мясо барана схоже по составу с рыбой. В баранине высокое содержание полезных жиров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий