Диетолог назвал свинину самым вредным мясом

Диетолог Бобровский назвал свинину самым вредным мясом
Диетолог Андрей Бобровский заявил, что свинина является одним из самых вредных видов мяса.
Он подчеркнул, что все красное мясо вредно для организма, поскольку в нем больше всего вредных жиров.
В беседе с радио Sputnik, Бобровский отметил, что чем больше жиров в мясе, тем сильнее оно способствует развитию атеросклероза, который провоцирует инфаркты, инсульты и болезни кровообращения.
Диетолог подчеркнул, что в наше время все больше людей умирает от этих болезней.
К слову, китайские ученые выяснили, что к 2030 году люди будут умирать от инсульта в два раза чаще.
Бобровский также отметил, что как в любом правиле есть исключение. В случае с мясом – это баранина. Оказалось, что по своему состава мясо барана схоже по составу с рыбой. В баранине высокое содержание полезных жиров.