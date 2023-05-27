Диетолог назвал свинину самым вредным мясом

Диетолог Андрей Бобровский заявил, что свинина является одним из самых вредных видов мяса.

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Он подчеркнул, что все красное мясо вредно для организма, поскольку в нем больше всего вредных жиров.

В беседе с радио Sputnik, Бобровский отметил, что чем больше жиров в мясе, тем сильнее оно способствует развитию атеросклероза, который провоцирует инфаркты, инсульты и болезни кровообращения.

Диетолог подчеркнул, что в наше время все больше людей умирает от этих болезней.

К слову, китайские ученые выяснили, что к 2030 году люди будут умирать от инсульта в два раза чаще.