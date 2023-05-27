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В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить кефир от суррогата

Чтобы кисломолочные продукты были максимально полезны для организма, важно уметь их выбирать. Как не перепутать качественный кефир и йогурт с фальсификатом, изданию "Доктор Питер" рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить кефир от суррогата
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Средний срок годности кефира находится в промежутке от 10 до 14 дней. Это зависит от материала, из которого изготовлена упаковка. Если на пачке указано, что кефир хранится месяц, в нем много эмульгаторов и растительных жиров. Йогурт с живыми бактериями не сможет оставаться свежим дольше недели.

Что касается состава, то натуральный кефир должен быть изготовлен из пастеризованного молока и закваски. В обезжиренном не должно содержаться жиров и жирорастворимых витаминов. Для натурального йогурта обязательно молоко и закваска с болгарской палочкой. Туда можно добавить загустители, овощи и фрукты, термофильный стрептококк с сухим молоком, подсластители, натуральные ароматизаторы. Главное — чтобы молочнокислых бактерий было не менее 107 на конечный срок годности.

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Идеально, если кефир изготовили максимально близко к месту продажи. Чтобы продукт оставался свежим на протяжении срока годности, нужно держать его на верхней полке холодильника при 2-6 градусах тепла и не переливать в другую тару. Открытый кефир или йогурт хранится 4-6 часов, замораживать кисломолочные продукты не стоит.

Суррогатный кефир отличается тем, что в его составе есть сухое молоко и закваски прямого внесения сухого концентрата. В таком продукте уже нет живых бактерий. В некачественном йогурте обнаруживаются крахмал, синтетические красители и консерванты.

Некачественный кефир и йогурт выдает цвет. Эти продукты должны быть белыми. Запах при этом нерезкий, а вкус не слишком кислый или горький.

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