Регулярное употребление винограда улучшает здоровье кишечника

Специалисты из Западной Новой Англии в рамках исследования выяснили, что виноград может изменять микробиом кишечника, улучшая работу пищеварительной системы.

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Ученые в течение 8 недель изучали состав микробиома у 29 добровольцев. Участники эксперимента на 2 недели ограничили рацион питания, а затем на протяжении 2 недель употребляли по 3 порции винограда в день.

В результате эксперты выяснили, что у добровольцев в ходе эксперимента изменился уровень бактерий и ферментов в кишечнике. Это положительно повлияло на здоровье сердца, толстой кишки, кожи и мозга. Такой эффект был достигнут благодаря включению в рацион винограда.

Так, ученые зафиксировали увеличение числа прибиотиков, вырабатывающих молочную кислоту в кишечнике и микроорганизмов, связанных с выработкой метаболитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.