Любителей кофе предупредили о риске преждевременной смерти
Кофе обладает массой полезных свойств и придает человеку бодрость. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к опасным последствиям.
Результаты исследований показывают, что употребление более четырех чашек кофе в день может привести к преждевременной смерти. Еще бодрящий напиток нельзя пить на пустой желудок, поскольку это может спровоцировать изжогу.
Ограничить употребление кофеина рекомендовано людям, страдающим высоким артериальным давлением и заболеваниями почек. При бесконтрольном употреблении кофе увеличивается риск бессонницы, мигрени, депрессии и повышенной утомляемости.