Любителей кофе предупредили о риске преждевременной смерти

Кофе обладает массой полезных свойств и придает человеку бодрость. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к опасным последствиям.

Результаты исследований показывают, что употребление более четырех чашек кофе в день может привести к преждевременной смерти. Еще бодрящий напиток нельзя пить на пустой желудок, поскольку это может спровоцировать изжогу.