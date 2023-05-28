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Любителей кофе предупредили о риске преждевременной смерти

Кофе обладает массой полезных свойств и придает человеку бодрость. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к опасным последствиям.

Любителей кофе предупредили о риске преждевременной смерти
© Unsplash

Результаты исследований показывают, что употребление более четырех чашек кофе в день может привести к преждевременной смерти. Еще бодрящий напиток нельзя пить на пустой желудок, поскольку это может спровоцировать изжогу.

Ограничить употребление кофеина рекомендовано людям, страдающим высоким артериальным давлением и заболеваниями почек. При бесконтрольном употреблении кофе увеличивается риск бессонницы, мигрени, депрессии и повышенной утомляемости.

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