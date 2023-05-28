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Россиянам рассказали о пользе традиционного летнего блюда

Традиционное для многих регионов России летнее блюдо — окрошка — может входить рацион людей, придерживающихся здорового питания. Однако нужно соблюдать некоторые правила при его приготовлении. Об этом рассказала член экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Ольга Тонкова-Кузнецова. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Россиянам рассказали о пользе традиционного летнего блюда
© Lenta.ru

По ее словам, ВОЗ рекомендует съедать пять порций овощей или фруктов в день. А поскольку окрошка на 80 процентов состоит из овощей, то одна ее порция на обед позволит съесть часть нормы.

Также в это блюдо часто добавляют много рубленой зелени, в которой содержится бета-каротин, витамин С, антиоксиданты и минералы. А за счет пикантного вкуса зелени можно сократить употребление соли, что важно для людей с повышенным артериальным давлением.

При приготовлении окрошки нутрициолог советует выбирать нежирные сорта птицы, предварительно отваренной. По словам Тонковой-Кузнецовой, окрошку с нежирным мясом можно считать блюдом здорового питания с точки зрения правила «тарелки», согласно которому каждый прием пищи включает в себя 25 процентов белковой пищи, 25 процентов — зерновой и 50 процентов овощей.

Заправку для летнего блюда можно выбирать по вкусу. Самые распространенные из них тоже полезны: натуральный квас содержит пробиотики, полезные для работы ЖКТ, а кисломолочные продукты обеспечивают организм кальцием.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Ленте.ру» о пользе окрошки в борьбе с лишним весом.

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