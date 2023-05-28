Запекаем овощи с охотничьим колбасками

Есть блюда, которые занимают очень мало времени в приготовлении, а выглядят (если их эффектно сервировать) как ресторанные, да и по вкусу не уступают. Попробуйте приготовить сезонные овощи по этому рецепту, гости и домашние не смогут оторваться.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
2 кукурузы
2 охотничьи колбаски
6-8 помидорок черри
2-3 стебля сельдерея
10-15 молодого картофеля (беби)
3-4 веточки укропа
3-4 веточки петрушки
50 мл растительного масла
1 зубчик чеснока
Процесс приготовления:
Кукурузу разломать на кусочки, обжарить на горячей сковороде.
Картофель, сельдерей и помидоры помыть.
Сельдерей и колбаски порезать на большие кусочки.
Все ингредиенты сложить в форму для запекания. Сбрызнуть маслом и песто из петрушки, укропа, чеснока и масла.
Поставить выпекаться при 170-180 градусах 35-40 минут.
Готовые картошечки смазать соусом песто и можно насладиться простым, но вкусным обедом или ужином.