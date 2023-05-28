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8 минут назад

И вкусно, и очень красиво: запекаем овощи с охотничьим колбасками

Eva.ru

Есть блюда, которые занимают очень мало времени в приготовлении, а выглядят (если их эффектно сервировать) как ресторанные, да и по вкусу не уступают. Попробуйте приготовить сезонные овощи по этому рецепту, гости и домашние не смогут оторваться.

Запекаем овощи с охотничьим колбасками
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • 2 кукурузы
  • 2 охотничьи колбаски
  • 6-8 помидорок черри
  • 2-3 стебля сельдерея
  • 10-15 молодого картофеля (беби)
  • 3-4 веточки укропа
  • 3-4 веточки петрушки
  • 50 мл растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
Процесс приготовления:
  1. Кукурузу разломать на кусочки, обжарить на горячей сковороде.
  2. Картофель, сельдерей и помидоры помыть.
  3. Сельдерей и колбаски порезать на большие кусочки.
  4. Все ингредиенты сложить в форму для запекания. Сбрызнуть маслом и песто из петрушки, укропа, чеснока и масла.
  5. Поставить выпекаться при 170-180 градусах 35-40 минут.
  6. Готовые картошечки смазать соусом песто и можно насладиться простым, но вкусным обедом или ужином.
Еда,
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