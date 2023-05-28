Запекаем овощи с охотничьим колбасками

Есть блюда, которые занимают очень мало времени в приготовлении, а выглядят (если их эффектно сервировать) как ресторанные, да и по вкусу не уступают. Попробуйте приготовить сезонные овощи по этому рецепту, гости и домашние не смогут оторваться.