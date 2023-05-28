Диетолог назвала безопасную замену мясу

«Молочные продукты, в частности, творог и сыр богаты белком. Меньшее содержание белка характерно для молока и кефира. Если есть желание повысить количество белка в рационе с помощью молочных продуктов, не следует выбирать обезжиренные варианты, так как из них не усваиваются полезные компоненты», — заключила эксперт.