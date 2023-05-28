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Диетолог Гридина назвала безопасную замену мясу

Безопасную замену животному белку назвала в беседе с «Мослентой» диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. По ее словам, мясо животного происхождения можно заменить соевым.

Диетолог назвала безопасную замену мясу
© Мослента

«Сегодня рынок полон соевыми продуктами, призванными заменить животный белок. Например, соевое мясо и некоторые виды тофу содержат в составе достаточно большое количество белка, а на вкус оно схоже с животными продуктами», — отметила специалист.

По ее словам, заменить животный белок можно на растительный, например, фасоль, горох или нут. Орехи (миндаль, арахис, фисташки, грецкие орехи, фундук, кешью) содержат в составе не только белок, но и жиры, полезные для организма. В качестве замены подойдут и некоторые крупы (гречка, бурый рис, киноа, булгур).

«Молочные продукты, в частности, творог и сыр богаты белком. Меньшее содержание белка характерно для молока и кефира. Если есть желание повысить количество белка в рационе с помощью молочных продуктов, не следует выбирать обезжиренные варианты, так как из них не усваиваются полезные компоненты», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Гридина назвала основные симптомы синдрома раздраженного кишечника.

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