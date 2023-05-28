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Россиян предупредили об опасности переедания черешни

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что в магазинах постепенно появляется черешня, поэтому многие россияне начинают ее есть в большом количестве. Однако это может быть опасно, сообщила она в беседе с радио Sputnik.

Россиян предупредили об опасности переедания черешни
© Lenta.ru

Круглова предупредила об опасности переедания черешни и уточнила, что это грозит набором веса, временным изменением стула, дискомфортом в органах пищеварительной системы, а также вздутием живота. Чтобы избежать этих последствий, следует есть ягоду в умеренных количествах: средней суточной нормой специалист назвала порцию черешни в 200-300 граммов.

Диетолог добавила, что черешню следует хранить в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов. Однако со временем она начинает портиться — это можно заметить по цвету ягоды.

«Если плоды приобретают коричневатый оттенок, становятся менее упругими, более мягкими, можно говорить о том, что они начинают портиться. Вряд ли такой черешней можно отравиться, но ее вкусовые свойства изменятся, в ней будет меньше витаминов», — заключила Круглова.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила опасность черешни для некоторых групп людей. Она призвала воздержаться от потребления большого количества ягоды людей с сахарным диабетом.

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