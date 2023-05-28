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Почему врачи рекомендуют есть сыр ежедневно даже тем, кто на диете

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, почему даже людям, соблюдающим диету, можно есть каждый день. Если продукт приготовлен по правильной технологии, то полезен для организма.

Почему врачи рекомендуют есть сыр ежедневно даже тем, кто на диете
© Ferra.ru

Все виды и сорта сыра содержат большое количество белка и полезных жиров. При этом самыми полезными считаются классические твёрдые и молодые сыры.

Благодаря сыру нормализуется пищеварение. Пробиотики, содержащиеся в сыре, положительно влияют на микрофлору кишечника. Людям на диете сыр помогает в быстром похудении при условии, что это правильно приготовленный качественный продукт, в котором содержится полезная микрофлора, стимулирующая обмен веществ.

Пожилым людям сыр полезен потому, что укрепляет зубы и кости за счёт большого количества кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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