$79.97-0.0285.92+0.04

Ученые утверждают, что яблоки помогают жить дольше

Ежедневное употребление самого распространённого в России фрукта поможет как можно дольше не поддаваться «старческим» сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые утверждают, что яблоки помогают жить дольше
© Чемпионат.com

Исследователи утверждают, что вещества, которые делают яблоко незаменимым в ежедневном рационе — флавоноиды. Они, как многие антиоксиданты, не только помогают нам восстанавливаться после стресса, но и участвуют в профилактике многих заболеваний. Например, флавоноиды предотвращают атеросклероз.

В яблоках содержится кверцетин — один из видов флавоноидов. Он и обладает самым мощным эффектом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, кверцетин отлично помогает в восстановлении после стресса, болезни или при смене сезона. Если в краткосрочной перспективе эти преимущества кажутся вам не такими значительными, то напомним, что первая причина смерти в России — заболевания сердца и сосудов. В старости достаточное количество этого вещества буквально спасёт вас.

Если яблоки вам не нравятся — ничего страшного. Кверцетин также содержится в тёмных ягодах и болгарском перце. Яблоко просто удобнее для регулярного употребления, им можно перекусить на работе или взять с собой в поездку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий