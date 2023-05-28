Ученые утверждают, что яблоки помогают жить дольше

Ежедневное употребление самого распространённого в России фрукта поможет как можно дольше не поддаваться «старческим» сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Исследователи утверждают, что вещества, которые делают яблоко незаменимым в ежедневном рационе — флавоноиды. Они, как многие антиоксиданты, не только помогают нам восстанавливаться после стресса, но и участвуют в профилактике многих заболеваний. Например, флавоноиды предотвращают атеросклероз.

В яблоках содержится кверцетин — один из видов флавоноидов. Он и обладает самым мощным эффектом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, кверцетин отлично помогает в восстановлении после стресса, болезни или при смене сезона. Если в краткосрочной перспективе эти преимущества кажутся вам не такими значительными, то напомним, что первая причина смерти в России — заболевания сердца и сосудов. В старости достаточное количество этого вещества буквально спасёт вас.