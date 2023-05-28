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Аналитики рассказали, как сэкономить на продуктах для окрошки

В России существует индекс окрошки, демонстрирующий динамику цен на ингредиенты для супа. По данным аналитиков, за год их стоимость ингредиентов выросла на 3 %. Аналитик Даниил Кашин рассказал, что происходит с ценами.

Аналитики рассказали, как сэкономить на продуктах для окрошки
© РИА "ФедералПресс"

«В целом какая-то часть ингредиентов для окрошки стоит даже меньше. Например, подешевел картофель, которого в стране сейчас много. А вот огурцы подорожали сильно», – передает слова Кашина «Вечерняя Москва».

Выросла на 10 % стоимость вареной колбасы для салата. Ввиду сезонности квас тоже может начать дорожать. При этом редис, яйца и сметана подешевели почти на 5 %.

Для экономии повар Александр Тихонов рекомендует закупать продукты на оптовых рынках. Там можно получить хорошую скидку при покупке ингредиентов в большом количестве.

Ранее «ФедералПресс» писал, как сделать окрошку полезной.

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