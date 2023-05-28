Эндокринолог раскрыла безопасную для фигуры дневную норму клубники и черешни

Сезонные ягоды начинают появляться на прилавках магазинов. Отом, сколько клубники и черешни можно съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

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По ее словам, польза для организма сезонных ягод неоспорима.Однако их плоды содержат простые углеводы, глюкозу и фруктозу, которые могут негативно сказаться на состоянии фигуры.

«И важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но

без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — написала медик на своем канале в Telegram.