Эндокринолог раскрыла безопасную для фигуры дневную норму клубники и черешни

Эндокринолог Павлова раскрыла безопасную для фигуры дневную норму клубники и черешни
Сезонные ягоды начинают появляться на прилавках магазинов. Отом, сколько клубники и черешни можно съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, польза для организма сезонных ягод неоспорима.Однако их плоды содержат простые углеводы, глюкозу и фруктозу, которые могут негативно сказаться на состоянии фигуры.
«И важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но
без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — написала медик на своем канале в Telegram.
Павлова призвала употреблять клубнику и черешню до 16:00,чтобы не повысить уровень инсулина к ночи. Вмести с ними в рацион обязательно следует добавлять белок, например, йогурт.Безопасной нормой для черешни является 18-20 штук. Дляклубники нормой считается около шести больших ягод в день.