Пять веских причин включить в рацион миндаль

Чем разнообразнее наш рацион, тем больше шансов получить максимум необходимым нашему организму нутриентов. Если вы проходили мимо орехов, рекомендуем присмотреться к миндалю — небольшая горсть поможет решить многие проблемы.

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Миндаль является источником питательных веществ, которые приносят пользу для здоровья. Этот орех, который рекомендуется включать в рацион, так как он может удовлетворить суточную потребность в некоторых витаминах и основных минералах.

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Горсть миндальных орехов можно съедать в течение дня, чтобы поддерживать потребность организма в питательных веществах на должном уровне. Если вы все еще сомневаетесь, покупать или нет миндаль, ознакомьтесь с пятью вескими причинами, которые докажут его пользу.

Кладезь антиоксидантов

Все мы знаем, насколько важны антиоксиданты для защиты клеток от повреждений. Антиоксиданты — это вещества, которые умеют обезвреживать свободные радикалы. К антиоксидантам относятся некоторые витамины и минералы. Миндаль является одним из самых богатых источников антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного стресса, воспаления и старения.

Миндаль богат витамином Е

Витамин Е является одним из основных витаминов, который помогает в работе сердца, а также полезен для людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Дефицит витамина Е приводит к повреждению мышечных волокон и нейронов, снижает потенцию у мужчин, может привести к выкидышам и раннему токсикозу у женщин, а еще негативно сказывается на здоровье глаз.

Миндаль богат витамином Е, именно он содержит жирорастворимые антиоксиданты, в частности токоферол. Одна порция — а это 28 г, содержит около 7,27 мг витамина Е, что составляет почти 50% от суточной нормы.

Миндаль богат магнием

Еще одним аргументом, который делает миндаль чудесной пищей, является тот факт, что он богат магнием.

Магний участвует в сотнях реакций организма, поэтому его роль довольно широка. Достаточная концентрация магния нужна нам для здоровья сердечно-сосудистой системы, баланса липидов в крови. Также магний отвечает за наш здоровый сон и стрессоустойчивость. Мучаетесь головными болями и быстро раздражаетесь? Возможно, в вашем рационе мало продуктов, содержащих магний.

Магний способствуем полноценной усвояемости витаминов группы В, укрепляет кости и зубы, уменьшает боли в суставах, профилактирует судороги в мышцах. Хорошая работа ЖКТ также зависит от концентрации магния, поэтому включайте миндаль!

Миндаль полезен для сердца

Магний, присутствующий в миндале, делает его хорошей пищей для сердца. Несколько исследований выявили роль миндаля в контроле кровяного давления.

Антиоксиданты, присутствующие в миндале, также улучшают здоровье сердца и снижают кровяное давление.

Также предполагается, что миндаль регулирует уровень сахара в крови, высокий уровень которого оказывает разрушительное воздействие на здоровье сердца.

Миндаль может помочь в борьбе с лишним весом

28 граммов миндаля содержат 3,5 грамма клетчатки, что делает миндаль хорошим источником пищевых волокон. Конечно, это все лишь немногим более 10% от рекомендованной суточной дозы клетчатки, но это отличный ее источник.