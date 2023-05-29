3 сочетания продуктов, которые навредят здоровью

Определённые сочетания продуктов могут не только нарушить пищеварение, но и негативно повлиять на весь организм в целом. Вот что нельзя есть вместе.

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Эксперт по питанию Натали Вагнер объяснила, какие продукты нельзя сочетать друг с другом, иначе у вас будут проблемы со здоровьем.

Фрукты после еды. Лучше не есть сразу же после приёма пищи фрукты, если ваш обед или ужин состоял из белков (включая бобовые, рыбу, мясо). Это может способствовать замедленному пищеварению, ферментации пищи в желудке, что вызовет дискомфорт, вздутие живота, расстройство пищеварения. Употребляйте фрукты лучше в качестве перекуса между приёмами пищи.

Сахар и рафинированные углеводы. Если съесть их в больших количествах за один раз, то можно получить резкий скачок уровня сахара в крови. Это приведёт к снижению энергии и к перепадам настроения. Также из-за подобного сочетания продуктов вы можете набрать вес и повысить риск развития диабета 2 типа.

Молоко и кислые продукты. Например, это молочные продукты с помидорами или цитрусовыми. Кислота из этих продуктов способна вызвать изжогу, нарушить пищеварение, привести к проблемам с желудком. Если вы всё-таки хотите съесть что-то из молочных продуктов, сделайте это до либо после употребления блюд, содержащих кислые продукты.