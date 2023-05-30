Почему минеральная вода не может заменить обычную

В жаркое время пить хочется больше, поэтому у большинства людей в летний сезон с собой всегда есть бутылочка воды: обычной или минеральной. Но является ли минеральная вода альтернативой обычной, и можно ли её пить в тех же количествах? Врачи отвечают – нет, нельзя заменять минералкой простую воду.

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Объяснения дала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она отметила, что к употреблению минеральной воды нужно подходить разумно.

Во-первых, в минеральной воде содержатся микро- и макроэлементы, оказывающие влияние на организм. Если у человека есть желание включить в рацион минеральную воду на постоянной основе – ему лучше обратиться к врачу, чтобы ему подобрали минералку, которая ему подойдёт, – пояснила врач RG.RU. Минеральную воду обычно назначают по показаниям. Тем более, она бывает разных видов: столовую допустимо пить до полулитра в день, а лечебно-столовую следует принимать в назначенных дозах, в определённые часы, роль играет даже температура воды.

Во-вторых, минеральная вода продаётся в газированном виде. Утолить жажду таким напитком в жару сложно. Газированные напитки подходят не всем: они могут повреждать слизистую желудка. Особенно на это влияют сладкие напитки, но и чрезмерное употребление газированной минеральной воды может иметь такие последствия. Этот эффект можно частично «сгладить», если пить газированную воду не на голодный желудок, лучше её пить между приёмами пищи.

В-третьих, минералка не может заменить собой простую воду, потому что для своего усвоения она сама требует воды. Если пить минеральную воду вместо обычной, организм начнёт добывать воду из клеток и мышц. Поэтому, минеральную воду нужно пить не вместо обычной, а в качестве дополнительного источника минералов.