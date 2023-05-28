Что будет с вашим организмом, если вы станете есть белый рис: семь последствий

С точки зрения питательной ценности и количества калорий белый рис всё-таки проигрывает коричневому. Но вот какие преимущества для здоровья вы получите, если станете употреблять этот рис.

Энергия. В белом рисе содержится много углеводов, то есть источника энергии. При этом из злаков вы получите энергию быстрее, так как в них мало клетчатки. Однако позже вы довольно быстро почувствуете упадок сил. Сложные углеводы дадут вам более медленную и устойчивую энергию по сравнению с той, которой вас обеспечит белый рис.

Безглютеновый вариант зерна. Это значит, что белый рис подойдёт тем, у кого повышенная чувствительность к глютену или непереносимость глютена.

Некоторые питательные вещества. Это фолиевая кислота, тиамин, железо. Все они способствуют общему потреблению питательных веществ.

Небольшое количество жира и холестерина. Благодаря этому белый рис станет хорошим выбором для худеющих и для людей, которые стремятся следить за своим весом. Но если вы контролируете состояние сердца или хотите снизить уровень холестерина, то лучше употреблять цельные зёрна, так как в них много клетчатки в отличие от белого риса.

Белый рис любят многие. Однако этот вид риса подвергается большей обработке, чем остальные разновидности. Так полезен ли он на самом деле для здоровья?