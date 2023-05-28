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Что будет с вашим организмом, если вы станете есть белый рис: семь последствий

Белый рис любят многие. Однако этот вид риса подвергается большей обработке, чем остальные разновидности. Так полезен ли он на самом деле для здоровья?
  • С точки зрения питательной ценности и количества калорий белый рис всё-таки проигрывает коричневому. Но вот какие преимущества для здоровья вы получите, если станете употреблять этот рис.
  • Энергия. В белом рисе содержится много углеводов, то есть источника энергии. При этом из злаков вы получите энергию быстрее, так как в них мало клетчатки. Однако позже вы довольно быстро почувствуете упадок сил. Сложные углеводы дадут вам более медленную и устойчивую энергию по сравнению с той, которой вас обеспечит белый рис.
  • Безглютеновый вариант зерна. Это значит, что белый рис подойдёт тем, у кого повышенная чувствительность к глютену или непереносимость глютена.
  • Некоторые питательные вещества. Это фолиевая кислота, тиамин, железо. Все они способствуют общему потреблению питательных веществ.
  • Небольшое количество жира и холестерина. Благодаря этому белый рис станет хорошим выбором для худеющих и для людей, которые стремятся следить за своим весом. Но если вы контролируете состояние сердца или хотите снизить уровень холестерина, то лучше употреблять цельные зёрна, так как в них много клетчатки в отличие от белого риса.
Что будет с вашим организмом, если вы станете есть белый рис: семь последствий
© Ferra.ru
Важно при этом знать и о недостатках белого риса.
  • В нем меньше питательных веществ, чем в других злаках. Это связано с более высокой степенью обработки белого риса. Так, в коричневом рисе 3,5 г клетчатки (в белом - 0,6 г), а также больше железа, магния, фолиевой кислоты.
  • У него высокий гликемический индекс. Это означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови. Связан данный эффект с тем, что организму не нужно много времени для усвоения белого риса. Это может быть проблемой для тех, у кого диабет или кто хочет контролировать уровень сахара в крови.
  • В белом рисе мало клетчатки. Из-за этого он может быть менее сытным. Кроме того, низкое содержание клетчатки может привести к запору, повысить риск развития рака толстой кишки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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