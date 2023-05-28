Девять здоровых продуктов, которые нужно есть каждый день

Кале. В одной чашке такой капусты содержится 177 мг кальция, важного для костей. Поддерживает здоровье костей и витамин К, который тоже есть в кале (в одной чашке - 493 мкг).

Черника. В состав этой ягоды входят антиоксиданты, антоцианы, полифенолы. В статье 2018 года, опубликованной в Международном журнале молекулярных наук, отмечается, что черника улучшает зрение, защищает от рака, сахарного диабета, ожирения, нейродегенерации и дегенерации жёлтого пятна, остеопороза. Также она способна уменьшить проявление гиперлипидемии и гипертонии, болезней сердца.

Грецкие орехи. В них много полезных жиров, которые отличаются противовоспалительным эффектом. Также известно, что грецкие орехи (так же, как и миндаль, фундук) увеличивают количество белка, способствующего производству новых клеток мозга.

Семена чиа. Согласно диетическим рекомендациям Министерства сельского хозяйства США для американцев, взрослым женщинам в возрасте до 50 лет в день нужно получать 25-28 г клетчатки в день, мужчинам до 50 лет - 31-34 г клетчатки в день. Благодаря семенам чиа вы сможете получить почти треть суточной потребности в клетчатке. Также эти семена богаты антиоксидантами, защищающими от хронических болезней.

Шпинат. Он богат питательными веществами, в том числе витамином С, К, кальцием. Известно также, что шпинат благотворно влияет на сердце за счёт содержащихся в нём нитратов.

Малина. В ней питательных веществ примерно столько же, сколько в чернике, но вот клетчатки - куда больше. Всего одна чашка малины с утра поможет вам удовлетворить дневную потребность в клетчатке.

Имбирь. Он помогает при тошноте, проблемах с пищеварением, борется с воспалением. В одном исследовании 2017 года отмечается, что имбирь снижает уровень глюкозы в крови натощак, а также уровень гемоглобина A1c у пациентов с диабетом 2 типа.

Брокколи. Этот овощ богат сульфорафаном, который борется с воспалением, защищает ДНК, замедляет рост опухоли. При ежедневном употреблении брокколи вы защитите свой организм от рака.

Оливковое масло. Вместе с ним вы получаете полезные жиры. Кроме того, научные исследования показывают, что оливковое масло может замедлять снижение когнитивных функций. Одна статья 2020 года продемонстрировала также, что у людей с высоким риском развития болезней сердца частота сердечных приступов была ниже при соблюдении средиземноморской диеты (она предполагает высокое потребление оливкового масла).

То, что вы едите каждый день, может сильно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье. Помочь в поддержании здоровья могут и эти девять растительных продуктов.