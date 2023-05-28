5 самых популярных заблуждений о питании

На сегодня существует огромное количество теорий, связанных с питанием. Но важно обращать внимание только на научные факты. И вот что говорят учёные.

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Эти утверждения о питании являются ложными. Тем не менее немало людей в них верят.

Сладкое помогает снять мозговую усталость. На самом деле для снятия усталости вовсе не нужны сладости. Известно, что мозг при недостатке глюкозы использует в качестве источника энергии кетоновые тела. То есть сладкое для этого есть не обязательно. А бодрее мы себя чувствуем после сладостей потому, что после их употребления в мозге высвобождается гормон удовольствия - дофамин.

Можно есть только одно яйцо в сутки. Лучше всего употреблять в день не более двух яиц, хотя какого-то предела нет. К тому же яйца на самом деле не повышают уровень «плохого» холестерина.

Арбуз не содержит питательных веществ. В состав арбуза входит вещество цитруллин, благодаря которому кровеносные сосуды становятся эластичными. Это помогает защититься от атеросклероза и укрепить иммунную систему. Ещё считается, что арбуз делает нас выносливее во время занятий спортом, мы также меньше устаём.

Лучше вообще отказаться от соли. В день максимум рекомендуется потреблять 2 г соли. Однако полностью отказываться от неё тоже нельзя, так как она жизненно важна. Кроме того, в Японских нормах диетического питания за 2020 год говорится, что мужчинам в сутки можно потреблять менее 7,5 г соли, женщинам - менее 6,5 г, людям с гипертонией - менее 5 г.

Хрустящие тосты вредят здоровью. Определённые поджаристые продукты могут быть даже полезными. Связано это с тем, что конечные продукты гликирования, которые образуются при этом, отличаются антиоксидантным эффектом и помогают контролировать работу желудка.