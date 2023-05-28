Диетологи назвали 4 противовоспалительных продукта для похудения

Углеводы способны помочь привести себя в форму к пляжному сезону. Главное — выбирать правильные варианты. Об этом пишет американское издание She Finds.

© Вечерняя Москва

К вредным углеводам, вызывающим воспаление, относятся обработанные продукты, такие как белый хлеб, консервы, колбасы. Хроническое воспаление в организме грозит ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, раком и другими негативными последствиями. Диетологи назвали противовоспалительные углеводы, что стоит включить в рацион на постоянной основе.

Видео дня

Йогурт

Йогурт считается пробиотиком и является одним из лучших противовоспалительных углеводов для похудения. Пробиотики помогают повторно заселить «полезные» бактерии в кишечник.

— Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья, в частности кишечника. Кишечный микробиом играет решающую роль в регуляции воспаления во всем организме, — объяснила диетолог Триста Бест.

По словам эксперта, богатые пробиотиками продукты, такие как йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста, содержат живые полезные бактерии, которые восстанавливают баланс кишечного микробиома.

Стоит выбирать простой греческий йогурт с низким содержанием жира и избегать йогуртов с добавлением сахара или ароматизаторов. Белок в составе способствует быстрому насыщению, уменьшает тягу к вредной пище и желание переедать.

Ягоды

Отличное дополнение к йогурту — ягоды. Черника, в частности, богата антиоксидантами и обладает целым рядом полезных свойств для здоровья. По словам доктора Бест, всего в одной чашке черники содержится четыре грамма клетчатки и почти двадцать пять процентов суточной нормы витамина С.

Высокое содержание клетчатки в ягоде помогает выводить токсины из организма и поддерживать нормальную работу кишечника, а витамин С полезен для иммунитета.

Эдамаме

Бобы Эдамаме — еще один отличный источник углеводов для похудения. Эти зеленые бобы можно есть в качестве закуски или гарнира. Они богаты белком и клетчаткой, которые помогут оставаться сытыми в течение всего дня.

— Эдамаме — это растительный продукт с высоким содержанием белка, который можно есть в свежем или жареном виде. В одной чашке приготовленного эдамаме содержится семнадцать граммов белка, а также целых восемь граммов клетчатки на прием пищи, — пояснила диетолог Лейни Янкин.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — это питательный углевод, который повысит иммунитет и поможет сбросить несколько килограммов. Этот корнеплод — источник витамина А, клетчатки и других полезных витаминов и минералов.