Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде консервов

Консервы удобно хранить, а в момент, когда в холодильнике пусто и некогда готовить, они могут стать настоящим спасением. Полезна ли такая еда для здоровья, "Доктору Питеру" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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По словам эксперта, в зависимости от вида они могут решать разные проблемы со здоровьем. С помощью консервированной рыбы можно восполнять недостаток кальция, магния, йода и других минералов.

Говоря об опасности консервов, многие вспоминают о консервантах. Как правило, это либо привычные соль, сахар, уксус и лимонная кислота, либо синтетические вещества, которые одобрил Роспотребнадзор. Вредны не они сами, а их количество.

Один маринованный огурец или пара ложек варенья не навредят. В большом же количестве соль, сахар и уксус опасны для организма. Если есть маринованные овощи банками, могут возникнуть раздражение слизистой оболочки ЖКТ, отеки, проблемы с давлением. Джемы негативно скажутся на фигуре.

Фруктам в сахарном сиропе лучше предпочесть консервы в собственном соку. Рыба в масле калорийнее, чем в собственном соку, а в консервированной скумбрии, тунце или горбуше больше полезных жирных кислот, чем в свежей слабосоленой рыбе. Икру из кабачков или баклажанов не стоит считать диетическим продуктом — в ней много жиров.

Взрослым людям не стоит совсем отказываться от консервов. Главное — есть их в умеренном количестве и быть внимательным к составу. Детям до трех лет в питание лучше включать свежие овощи и фрукты, отварное мясо и рыбу.