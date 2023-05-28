5 страшных секретов кафе и ресторанов

Американская официантка Дебра Гинзберг 20 лет работала в ресторанной индустрии рассказала всю правду, которую обычно скрывают от посетителей ресторанов. "Рамблер" расскажет 5 жутких фактов о ваших любимых кафе.

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Комплимент

Часто гостям в виде комплимента подают хлеб. По словам Дебры, почти в любом ресторане хлеб и масло кочуют от столика к столику. Если эти продукты остаются после гостей, они возвращаются на кухню, а затем попадают обратно в корзину для следующих посетителей.

Кофе без кофеина

Дебра Гинзберг рекомендует воздержаться от заказа кофе без кофеина после ужина. Скорее всего, никто не будет тратить время на приготовление именно такого кофе и просто принесет вам обычный. Тоже самое касается блюд, которые уносят шефу, часто их даже не меняют, а просто возвращают обратно.

Долгая кухня

Если вы заходите в ресторан, а большая часть посетителей сидят без еды, то лучше сразу же уходите. Это значит, что на кухне какие-то проблемы и свой заказ вы будете ждать очень долго. В целом, пустующие столики должны насторожить вас.

Блюдо с собой

Девушка советует просить принести бокс для еды в обеденный зал и упаковать еду при вас. По словам официантки, на кухне вам могут положить в коробку упавшие на пол остатки еды и даже недоеденное другим блюдо.

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