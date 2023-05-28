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Врач назвала суточную норму черешни и предупредила о вреде переедания ягод

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что постепенно начинается сезон черешни и многие россияне едят ее в большом количестве. Она сказала, что переедание ягод может быть опасно, поэтому суточная норма колеблется от 200 до 300 граммов черешни, передает радио Sputnik.

Врач назвала безопасную суточную дозу черешни
© Газета.Ru

«Черешня полезна, она содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя норма для взрослого человека в течения дня — 200-300 граммов», — сказала Круглова.

Ранее диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что опасность употребления вишни и черешни кроется в том, что многие люди, думая, что едят не сладость, а полезный низкокалорийный продукт, съедают слишком много ягод. Злоупотребление этими продуктами может привести к проблемам с ЖКТ, что связано с содержащейся в черешне фруктозой и кислотой в вишне.

По его словам, чтобы есть ягоды безопасно для здоровья, стоит соблюдать несколько правил. Черешню нельзя есть более 500 грамм в день и не есть ее после еды. Важно подождать 30 минут или час. Еще лучше употреблять черешню в качестве отдельного перекуса.

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