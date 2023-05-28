Диетолог назвал ягоды для здоровья сердца и мозга после 40

Диетолог Иафелис назвал две ягоды для здоровья сердца и мозга людей после 40 лет
Поддерживать здоровье сердца и остроту мышления крайне важно с возрастом — по мере увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных расстройств. И лучше всего начать с питания, пишет американское издание She Finds. Важно отказаться от обработанной пищи и ввести в рацион на регулярной основе продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Роберт Иафелис назвал два полезных варианта.
Черника
— Черника возглавляет список самых полезных ягод на свете, особенно с точки зрения здоровья сердца и мозга, — заявил эксперт.
По словам Иафелиса, ягода богата антиоксидантными соединениями, известными как полифенолы. Эти полифенолы предотвращают образование сгустков в артериях и очень полезны для сердца.
Врач отметил, что черника замедляет снижение когнитивных способностей, так как увеличивает приток крови и скорость обработки информации (времени, необходимого для выполнения умственной задачи) в мозге. Помимо этого, ягода также защищает от образования амилоидных бляшек, которые часто способствуют развитию болезни Альцгеймера.
Клубника
Клубника тоже богата антиоксидантами. Ягода — источник мощного флавоноида под названием физетин. Он препятствует развитию неврологических расстройств, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
— Физетин защищает клетки мозга от повреждений и улучшает долговременную память, — пояснил эксперт.
Исследования на животных доказали, что это соединение разрушает стареющие клетки, называемые сенесцентными, которые могут привести к воспалению в сердце и головном мозге.