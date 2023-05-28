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Диетолог Иафелис назвал две ягоды для здоровья сердца и мозга людей после 40 лет

Поддерживать здоровье сердца и остроту мышления крайне важно с возрастом — по мере увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных расстройств. И лучше всего начать с питания, пишет американское издание She Finds. Важно отказаться от обработанной пищи и ввести в рацион на регулярной основе продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Роберт Иафелис назвал два полезных варианта.

Диетолог назвал ягоды для здоровья сердца и мозга после 40
© Вечерняя Москва

Черника

— Черника возглавляет список самых полезных ягод на свете, особенно с точки зрения здоровья сердца и мозга, — заявил эксперт.

По словам Иафелиса, ягода богата антиоксидантными соединениями, известными как полифенолы. Эти полифенолы предотвращают образование сгустков в артериях и очень полезны для сердца.

Врач отметил, что черника замедляет снижение когнитивных способностей, так как увеличивает приток крови и скорость обработки информации (времени, необходимого для выполнения умственной задачи) в мозге. Помимо этого, ягода также защищает от образования амилоидных бляшек, которые часто способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Клубника

Клубника тоже богата антиоксидантами. Ягода — источник мощного флавоноида под названием физетин. Он препятствует развитию неврологических расстройств, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

— Физетин защищает клетки мозга от повреждений и улучшает долговременную память, — пояснил эксперт.

Исследования на животных доказали, что это соединение разрушает стареющие клетки, называемые сенесцентными, которые могут привести к воспалению в сердце и головном мозге.

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