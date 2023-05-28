Батончик "Сникерс" — одна из любимых сладостей многих. Можно повторить его вкус самостоятельно дома, приготовив бисквитный рулет с орехами и шоколадом.

Делимся проверенным рецептом кулинарного блогера Павла Сизова (@chef.vibe) из TikTok. Калорийно, но очень вкусно!

Для приготовления бисквита вам понадобится:

6 яиц

125 г сахара

щепотка соли

110 г муки

25 г какао

1 ч.л. разрыхлителя

50 мл раст. масла

Ингредиенты, необходимые для приготовления крема:

300 г творожного сыра

30 г сахарной пудры

150 мл сливок 33%

Подробный рецепт бисквитного рулета со вкусом "Сникерса" смотрите в видео.