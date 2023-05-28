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Готовим бисквитный рулет "Сникерс": видео

Батончик "Сникерс" — одна из любимых сладостей многих. Можно повторить его вкус самостоятельно дома, приготовив бисквитный рулет с орехами и шоколадом.

Делимся проверенным рецептом кулинарного блогера Павла Сизова (@chef.vibe) из TikTok. Калорийно, но очень вкусно!

Для приготовления бисквита вам понадобится:

  • 6 яиц
  • 125 г сахара
  • щепотка соли
  • 110 г муки
  • 25 г какао
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 мл раст. масла

Ингредиенты, необходимые для приготовления крема:

  • 300 г творожного сыра
  • 30 г сахарной пудры
  • 150 мл сливок 33%

Подробный рецепт бисквитного рулета со вкусом "Сникерса" смотрите в видео.

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