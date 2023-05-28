Готовим бисквитный рулет "Сникерс": видео
Батончик "Сникерс" — одна из любимых сладостей многих. Можно повторить его вкус самостоятельно дома, приготовив бисквитный рулет с орехами и шоколадом.
Делимся проверенным рецептом кулинарного блогера Павла Сизова (@chef.vibe) из TikTok. Калорийно, но очень вкусно!
Для приготовления бисквита вам понадобится:
- 6 яиц
- 125 г сахара
- щепотка соли
- 110 г муки
- 25 г какао
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 50 мл раст. масла
Ингредиенты, необходимые для приготовления крема:
- 300 г творожного сыра
- 30 г сахарной пудры
- 150 мл сливок 33%
Подробный рецепт бисквитного рулета со вкусом "Сникерса" смотрите в видео.
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