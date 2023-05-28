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Пищевой технолог Попов назвал эффективный способ сделать мясо более безопасным перед готовкой

Мясо может представлять опасность для здоровья, так как в нем могут содержаться вредные вещества. Технолог пищевого производства Николай Попов объяснил, как сделать его более безопасным.

Пищевой технолог назвал способ сделать мясо более безопасным
© Слово и Дело

Эксперт утверждает, что перед готовкой мясо необходимо вымачивать. Такой метод позволит уменьшить количество вредных веществ в продукте, в том числе токсинов, металлов и инфекций. Бактерии же удаляются в процессе термической обработки мяса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Попова, для вымачивания мяса можно использовать минеральную или обычную воду. При этом он рекомендует добавлять в нее щепотку соли или лимонного сока для достижения лучшего эффекта.

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