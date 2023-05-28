Пищевой технолог назвал способ сделать мясо более безопасным

Мясо может представлять опасность для здоровья, так как в нем могут содержаться вредные вещества. Технолог пищевого производства Николай Попов объяснил, как сделать его более безопасным.

Эксперт утверждает, что перед готовкой мясо необходимо вымачивать. Такой метод позволит уменьшить количество вредных веществ в продукте, в том числе токсинов, металлов и инфекций. Бактерии же удаляются в процессе термической обработки мяса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».