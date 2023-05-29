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Каким людям ни в коем случае нельзя есть редис

Редис отличается большим количеством полезных веществ. Это и белок, и витамины, и микроэлементы. Тем не менее некоторым людям редиска только навредит.

Каким людям ни в коем случае нельзя есть редис
© Ferra.ru

Редис даёт множество преимуществ для здоровья человека. Это нормализация уровня холестерина в крови, выведение из организма вредных веществ, укрепление иммунитета и пр. Причём полезны и листья редиса: они содержат большое количество витамина С.

В то же время нельзя употреблять редис людям, имеющим хронические заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, болезни сердца.

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