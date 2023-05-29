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Японская компания продает самое дорогое мороженое в мире

Японский бренд установил рекорд Гиннесса, предлагая мороженое по цене 873 400 японских йен за порцию (6700 долларов).

Японская компания продает самое дорогое мороженое в мире
© Мир новостей

Именно такую сумму придется выложить желающим отведать уникальное сладкое лакомство под названием Byakuya. Шеф-повар знаменитого ресторана RiVi в Осаке Тадаёси Ямаду разрабатывал его рецепт в течение 1,5 лет.

Отмечается, что десерт изготавливают из нескольких редких ингредиентов, в том числе съедобного сусального золота, редких сыров, осадка для производства саке и белого трюфеля. Последний выращивают в Италии, и стоит он более 15 тысяч долларов за килограмм.

Позже компания Cellato собирается выпустить другие десерты с необычными сочетаниями ингредиентов. Первым из них станет мороженое с шампанским и черной икрой.

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