Японская компания продает самое дорогое мороженое в мире
Японский бренд установил рекорд Гиннесса, предлагая мороженое по цене 873 400 японских йен за порцию (6700 долларов).
Именно такую сумму придется выложить желающим отведать уникальное сладкое лакомство под названием Byakuya. Шеф-повар знаменитого ресторана RiVi в Осаке Тадаёси Ямаду разрабатывал его рецепт в течение 1,5 лет.
Отмечается, что десерт изготавливают из нескольких редких ингредиентов, в том числе съедобного сусального золота, редких сыров, осадка для производства саке и белого трюфеля. Последний выращивают в Италии, и стоит он более 15 тысяч долларов за килограмм.
Позже компания Cellato собирается выпустить другие десерты с необычными сочетаниями ингредиентов. Первым из них станет мороженое с шампанским и черной икрой.