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В каких овощах содержится лютеин

Точно известно, что если часто употреблять овощи тёмного цвета, то можно укрепить здоровье. Специалисты даже рекомендуют в каждый приём пищи добавлять не менее 300 г овощей в день, а половину из них должны составлять зелёные или красные овощи.

В каких овощах содержится лютеин
© Ferra.ru

Тёмные овощи (то есть овощи красного или зелёного цвета) полезны тем, что могут обеспечить организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами. Но это ещё не всё. Также они содержат важное для организма вещество - лютеин.

Выделяют четыре полезных для здоровья свойства лютеина. Это борьба со старением, защита от атеросклероза, защита от рака, а также укрепление зрения.

Особенно богаты лютеином зелёные овощи. Причём обычно чем они темнее, тем больше в них лютеина. Например, это брокколи, шпинат, китайская капуста, спаржа, салат латук и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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