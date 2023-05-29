Эндокринолог Павлова объяснила, почему простая вода полезнее минеральной
Обычная вода полезнее для организма, чем минеральная. Причины этого раскрыла врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
По ее словам, перед употреблением минеральной воды следует проконсультироваться с врачом, так как она содержит определенное количество микро- и макроэлементов. Такой состав может негативно отразиться на состоянии организма.
Кроме того, минеральная вода часто продается в газированном виде, что мешает утолению жажды в жару. Такие напитки могут повреждать слизистую желудка и спровоцировать метеоризм.
Перед употреблением минеральной воды Павлова рекомендовала избавить ее от лишних газов. Для этого достаточно оставить стакан с напитком на пару часов на столе или интенсивно помешать его ложкой, передает rg.ru.