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Эндокринолог Павлова объяснила, почему простая вода полезнее минеральной

Обычная вода полезнее для организма, чем минеральная. Причины этого раскрыла врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Почему простая вода полезнее минеральной
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По ее словам, перед употреблением минеральной воды следует проконсультироваться с врачом, так как она содержит определенное количество микро- и макроэлементов. Такой состав может негативно отразиться на состоянии организма.

Кроме того, минеральная вода часто продается в газированном виде, что мешает утолению жажды в жару. Такие напитки могут повреждать слизистую желудка и спровоцировать метеоризм.

Перед употреблением минеральной воды Павлова рекомендовала избавить ее от лишних газов. Для этого достаточно оставить стакан с напитком на пару часов на столе или интенсивно помешать его ложкой, передает rg.ru.

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