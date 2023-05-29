Терапевт перечислил продукты, которые вызывают запор

Работа пищеварительной системы напрямую зависит от того, как человек питается. Какие продукты ухудшают затрудняют стул, рассказал изданию "Доктор Питер" терапевт Сергей Лопатин.

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Чтобы кишечник опорожнялся регулярно, необходимо пить достаточно жидкости и употреблять много растительной клетчатки. Однако есть продукты, которым свойствен закрепляющий эффект.

Хурма, как правило, вяжет, поэтому лучше есть ее редко и выбирать сладкие сорта. Фрукт замедляет перистальтику кишечника и мешает вырабатываться желудочному соку. Аналогично затрудняют стул незрелые бананы и белый рис, правда происходит это не из-за дубильных веществ, как в случае с хурмой, а из-за крахмала.

Молочный шоколад также плохо сказывается на работе ЖКТ. В нем много жиров, но совсем нет клетчатки, которая помогает пищеварению. При этом темный шоколад на стул влияет, наоборот, благотворно.

Много жиров и добавок, которые влияют на ЖКТ, в выпечке и фастфуде. Красное мясо тяжело переваривается: в нем много белков и жиров, но нет клетчатки. Разовое переедание может привести к запору на несколько дней.

Дубильные вещества, затрудняющие стул, есть и в черном чае, особенно если он заварен крепко. Поэтому людям со склонностями к запорам рекомендуют пить некрепкий чай.