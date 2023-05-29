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1 час назад

Терапевт Лопатин перечислил продукты, которые вызывают запор

Мира Маркина

Работа пищеварительной системы напрямую зависит от того, как человек питается. Какие продукты ухудшают затрудняют стул, рассказал изданию "Доктор Питер" терапевт Сергей Лопатин.

Терапевт перечислил продукты, которые вызывают запор
Фото: PxherePxhere

Чтобы кишечник опорожнялся регулярно, необходимо пить достаточно жидкости и употреблять много растительной клетчатки. Однако есть продукты, которым свойствен закрепляющий эффект.

Хурма, как правило, вяжет, поэтому лучше есть ее редко и выбирать сладкие сорта. Фрукт замедляет перистальтику кишечника и мешает вырабатываться желудочному соку. Аналогично затрудняют стул незрелые бананы и белый рис, правда происходит это не из-за дубильных веществ, как в случае с хурмой, а из-за крахмала.

Молочный шоколад также плохо сказывается на работе ЖКТ. В нем много жиров, но совсем нет клетчатки, которая помогает пищеварению. При этом темный шоколад на стул влияет, наоборот, благотворно.

Ученые: даже редкие приемы нездоровой пищи негативно влияют на мозг и кишечник

Много жиров и добавок, которые влияют на ЖКТ, в выпечке и фастфуде. Красное мясо тяжело переваривается: в нем много белков и жиров, но нет клетчатки. Разовое переедание может привести к запору на несколько дней.

Дубильные вещества, затрудняющие стул, есть и в черном чае, особенно если он заварен крепко. Поэтому людям со склонностями к запорам рекомендуют пить некрепкий чай.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как восстановить кишечник.

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