Категория продуктов, помогающих дольше оставаться молодым

Микробиолог Дмитрий Алексеев рассказал про то, как максимально продлить молодость.

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В интервью телеведущей Юлии Меньшовой учёный объяснил влияние еды на старение нашего организма. Главное в продлении молодости — сохранить здоровье. Это возможно только при правильно работающем кишечнике. Так что еда может быть настоящим лекарством.

Исследователь назвал конкретные продукты, которые только вредят здоровью. Это, в первую очередь, сахар. Количество этого добавленного продукта в нашем ежедневном рационе зашкаливает, а он как раз наиболее благоприятная среда для распространения патогенов. В результате мы сталкиваемся со снижением иммунитета и воспалительными процессами в организме.

Следующей опасностью для молодости, по мнению учёного, стал хлеб. Этот всеми любимый продукт попал в этот список только благодаря огромному количеству сахара, который туда добавляют. От этих элементов в рационе Дмитрий посоветовал максимально избавиться.

А самыми полезными оказались ферментированные продукты благодаря микробам, необходимым нашему организму. Это могут быть солёные овощи, кисломолочные изделия, квашеная капуста. Всё это должно быть в рационе регулярно.