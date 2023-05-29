$79.97-0.0285.92+0.04

Микробиолог назвал категорию продуктов, помогающих дольше оставаться молодым

Микробиолог Дмитрий Алексеев рассказал про то, как максимально продлить молодость.

Категория продуктов, помогающих дольше оставаться молодым
© Чемпионат.com

В интервью телеведущей Юлии Меньшовой учёный объяснил влияние еды на старение нашего организма. Главное в продлении молодости — сохранить здоровье. Это возможно только при правильно работающем кишечнике. Так что еда может быть настоящим лекарством.

Исследователь назвал конкретные продукты, которые только вредят здоровью. Это, в первую очередь, сахар. Количество этого добавленного продукта в нашем ежедневном рационе зашкаливает, а он как раз наиболее благоприятная среда для распространения патогенов. В результате мы сталкиваемся со снижением иммунитета и воспалительными процессами в организме.

Следующей опасностью для молодости, по мнению учёного, стал хлеб. Этот всеми любимый продукт попал в этот список только благодаря огромному количеству сахара, который туда добавляют. От этих элементов в рационе Дмитрий посоветовал максимально избавиться.

А самыми полезными оказались ферментированные продукты благодаря микробам, необходимым нашему организму. Это могут быть солёные овощи, кисломолочные изделия, квашеная капуста. Всё это должно быть в рационе регулярно.

Наиболее важным правилом питания Дмитрий назвал разнообразие. Так что это отличный повод вспомнить про продукты, которых давно не было на вашем столе. Сейчас для них самое время.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий