Правда ли, что сладкое помогает снять усталость мозга

Вы замечали, что после съеденного пончика или шоколадки, у вас лучше получается работать? "Рамблер" расскажет о том, правда ли, что сладкая пища снимает усталость мозга.

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По словам доктора Рио Оцука, чувство, что мы можете работать активнее после "сладенького" является обманом. По словам специалиста, ранее медицина считала, что глюкоза - топливо для лобной доли, отвечающей за мотивацию, память, концентрацию и принятие решений, а когда мозгу не достает глюкозы, он использует кетоновые тела как источник энергии.

После сладкого, вы, действительно, можете ощущать прилив бодрости. На самом деле, когда вы употребляете сахар, организм высвобождается гормон удовольствия дофамин. Мозг чувствует этот комфорт и запоминает - позже вы начинаете сами тянуться к сладкому, когда чувствуете усталость или голод. Постепенно это входит в привычку, и контролирующий аппетит гормон лептин перестает действовать и вам становится крайне трудно отказываться от сладкого.

Почему, когда мы устаем, нам хочется сладкого

Исследование ученых из Мичиганского университета показало, что усталость или бессонница вызывают у нас тягу к сладкой пище.

Ученые обнаружили, что когда мы переутомляемся, часть нашего мозга «включается», когда мы балуемся сладким. Это создает порочный круг, который часто трудно разорвать.

Усталость заставляет человека «заедать стресс», так как недостаток сна вызывает высвобождение в организме гормона, называемого кортизолом. Высокий уровень кортизола может нарушить здоровый сон.

Разорвать цикл сложно, так как плохой сон может привести к тревоге, а тревога может привести к плохому сну.