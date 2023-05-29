$79.97-0.0285.92+0.04

Терапевт Чернышова рассказала, какая еда разрешена при обострении гастрита

Если обострился гастрит, важно есть продукты, которые обволакивают желудок, тем самым предотвращая раздражение слизистой оболочки. Об этом "Вечерней Москве" рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, при обострении гастрита полезны кисель, вязкие каши, овощные пюре, в том числе супы-пюре. Переработанная пища легче усваивается, обволакивает стенки желудка и не вызывает дискомфорта.

Если пациент чувствует потребность в мясе, стоит выбирать наименее жирные виды. Это индейка, курица, телятина и говядина.

Как проявляется гастрит и можно ли его вылечить полностью

В ремиссии можно расширить рацион, однако важно прислушиваться к организму и обращать внимание на то, как он воспринимает разные продукты. Если даже небольшие признаки дискомфорта появляются после еды, важно исключить из рациона пищу, которая спровоцировала такую реакцию.

Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые нельзя есть при гастрите.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий