Если обострился гастрит, важно есть продукты, которые обволакивают желудок, тем самым предотвращая раздражение слизистой оболочки. Об этом "Вечерней Москве" рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, при обострении гастрита полезны кисель, вязкие каши, овощные пюре, в том числе супы-пюре. Переработанная пища легче усваивается, обволакивает стенки желудка и не вызывает дискомфорта.

Если пациент чувствует потребность в мясе, стоит выбирать наименее жирные виды. Это индейка, курица, телятина и говядина.

В ремиссии можно расширить рацион, однако важно прислушиваться к организму и обращать внимание на то, как он воспринимает разные продукты. Если даже небольшие признаки дискомфорта появляются после еды, важно исключить из рациона пищу, которая спровоцировала такую реакцию.