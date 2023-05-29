Нутрициолог пояснила, какие продукты стоит положить в окрошку

Нутрициолог Малеева пояснила, какие продукты стоит положить в окрошку
Нутрициолог Виктория Малеева рассказала, какие продукты стоит использовать для приготовления окрошки.
Эксперт отметила, что яйца — очень полезный продукт, который в составе окрошки не представляет опасности. Яйца содержат легкоусвояемый белок и насыщенные жиры.
Также пользу принесут огурец и редис. Это клетчатка, которая очень полезна для микрофлоры кишечника. Картофель в окрошке остается в холодном виде, поэтому он тоже не нанесет вреда организму. Именно холодный картофель содержит резистентный крахмал, который является пищей для формирования нормальной микрофлоры кишечника.
При этом Малеева посоветовала не добавлять в окрошку колбасу, так как в ней много усилителей вкуса и красителей. Лучше заменить колбасу на филе индейки или говяжий язык, передает aif.ru.
В свою очередь нутрициолог Тонкова-Кузнецова добавила, что часто в это блюдо также добавляют рубленую зелень, которая богата витамином С, антиоксидантами и бета-каротином, передает Nation news.
Индекс окрошки бьет рекорды — стоимость ингредиентов для супа выросла на три процента, согласно данным аналитиков. «Вечерняя Москва» узнала, какие продукты подорожали больше всего.