Нутрициолог пояснила, какие продукты стоит положить в окрошку

Нутрициолог Виктория Малеева рассказала, какие продукты стоит использовать для приготовления окрошки.

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Эксперт отметила, что яйца — очень полезный продукт, который в составе окрошки не представляет опасности. Яйца содержат легкоусвояемый белок и насыщенные жиры.

Также пользу принесут огурец и редис. Это клетчатка, которая очень полезна для микрофлоры кишечника. Картофель в окрошке остается в холодном виде, поэтому он тоже не нанесет вреда организму. Именно холодный картофель содержит резистентный крахмал, который является пищей для формирования нормальной микрофлоры кишечника.

При этом Малеева посоветовала не добавлять в окрошку колбасу, так как в ней много усилителей вкуса и красителей. Лучше заменить колбасу на филе индейки или говяжий язык, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Тонкова-Кузнецова добавила, что часто в это блюдо также добавляют рубленую зелень, которая богата витамином С, антиоксидантами и бета-каротином, передает Nation news.