Чем опасен добавленный сахар, которым накачивают даже несладкие продукты

Сахар имеет горькую репутацию, когда дело касается здоровья. Многие могут считать, что сахар содержится только в десертах и сладких напитках, но на самом деле он повсюду. "Рамблер" расскажет о том, где нас ждут добавленные сахара и как они убивают здоровье.

© Unsplash

Сахар естественным образом содержится во всех продуктах, содержащих углеводы, таких как фрукты и овощи, зерновые и молочные продукты.

Видео дня

Проблемы возникают, когда вы потребляете слишком много добавленного сахара , то есть сахара, который производители продуктов питания добавляют в продукты для улучшения вкуса или продления срока годности.

Дело касается не только пончиков и шоколадок - добавленный сахар также присутствует в продуктах, которые вы, возможно, не считаете сладкими, таких как супы, хлеб, вяленое мясо и кетчуп.

В результате все мы потребляем слишком много добавленного сахара. По данным Национального института рака, взрослые мужчины потребляют в среднем 24 чайные ложки добавленного сахара в день. Это равно 384 калориям.

В исследовании, опубликованном в 2014 году в JAMA Internal Medicine, доктор Франк Ху и его коллеги обнаружили связь между диетой с высоким содержанием сахара и повышенным риском смерти от сердечных заболеваний. В течение 15-летнего исследования у людей, которые получали от 17% до 21% калорий из добавленного сахара, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 38% выше по сравнению с теми, кто потреблял 8% своих калорий в виде добавленного сахара.

«По сути, чем выше потребление добавленного сахара, тем выше риск сердечных заболеваний», — говорит доктор Франк Ху, профессор диетологии в Гарвардском университете.

Как сахар на самом деле влияет на здоровье сердца, до конца не изучено, но, похоже, он имеет несколько косвенных связей.

Например, большое количество сахара перегружает печень.

«Ваша печень усваивает сахар так же, как алкоголь, и превращает углеводы в жир», — говорит доктор Ху.

Со временем это может привести к большему накоплению жира, что может превратиться в жировую болезнь печени, способствующую развитию диабета, что повышает риск сердечных заболеваний.

Потребление слишком большого количества добавленного сахара может повысить кровяное давление и усилить хроническое воспаление, которые являются патологическими путями к сердечным заболеваниям. Чрезмерное потребление сахара, особенно в сладких напитках, также способствует увеличению веса, заставляя ваше тело отключать систему контроля аппетита, потому что жидкие калории не так насыщают, как калории из твердой пищи. Вот почему людям легче добавить больше калорий к своему обычному рациону при употреблении сладких напитков.